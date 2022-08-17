Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме по Cyberpunk 2077 выйдет 13 сентября на Netflix

Аниме по Cyberpunk 2077 выйдет 13 сентября на Netflix
Комментарии

Netflix опубликовал дату премьеры аниме по мотивам Cyberpunk 2077Cyberpunk: Edgerunners. Релиз состоится уже 13 сентября. Упоминание появилось на странице сериала, но увидеть его можно, только залогинившись.

10-серийное аниме расскажет историю парня с улиц Найт-Сити. Проект сразу привлёк много внимания, поскольку над ним работает студия Trigger (Kill la Kill, «Звёздные войны: Видения»), режиссёр Хироюки Имаиси (Kill la Kill, «Гуррен-Лаганн») и даже композитор Акира Ямаока (Silent Hill).

Первый полноценный трейлер CD Projekt и Netflix показали лишь пару недель назад.

Cyberpunk: Edgerunners напрямую никак не связана с Cyberpunk 2077, кроме места действия. При этом CD Projekt принимает активное участие в разработке шоу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022