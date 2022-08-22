Сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard одобрили в первой стране

Судя по всему, сделка по слиянию Microsoft и Activision Blizzard идёт полным ходом. На днях главное управление по вопросам конкуренции в Саудовской Аравии заявило, что не возражает против сделки между двумя компаниями. Таким образом, ведомство стало первым в мире, кто официально одобрил поглощение.

Но самое главное препятствие для Microsoft впереди. Так, в Великобритании сделку проверят специалисты из антимонопольного ведомства, а в США — Федеральная торговая комиссия. Председателем выступит Лина Хан, известная своей жёсткой и агрессивной антимонопольной политикой, — именно при ней ведомство подало в суд, чтобы заблокировать сделку между NVIDIA и ARM.

Если всё пройдёт по плану Microsoft, то сделка должна завершиться до конца июня 2023 года.