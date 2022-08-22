Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Всё плохо: первые оценки Saints Row

Это катастрофа. Критики разнесли новую Saints Row в пух и прах
Комментарии

Новая Saints Row, похоже, всё же не удалась. На агрегаторах у неё заметно ниже 70 баллов, что просто катастрофа для серии. Все предыдущие части без проблем получали свои восьмёрки.

Оценки всех частей серии

  • Saints Row (2006) — 81 балл из 100
  • Saints Row 2 — 81 балл из 100
  • Saints Row: The Third — 84 балла из 100
  • Saints Row IV — 86 баллов из 100
  • Saints Row (2022) — 59 баллов из 100.

Журналисты жалуются на отсутствие хоть каких-либо инноваций, множество технических проблем и багов, очень скучный и старомодный открытый мир, а также слабый уровень производительности. Ещё, кстати, ругают историю — она банальная, у неё проблемы с ритмом повествования, а финал вообще наступает абсолютно внезапно.

При этом некоторым боевик всё же понравился — в Polygon, например, отмечают, что он наверняка полюбится фанатам именно первых двух частей.

Saints Row выходит завтра, 23 августа, на ПК и консолях.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022