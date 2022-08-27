За месяц Diablo Immortal заработала в Китае более $ 70 млн.

Мобильный ролевой слэшер Diablo Immortal с момента релиза в Китае принёс авторам $ 76,2 млн. На это игре понадобилось чуть больше месяца — она вышла на китайский рынок 25 июля. Релиз в остальном мире состоялся 2 июня.



По данным сервиса AppMagic, на китайском рынке Diablo Immortal заработала в полтора раза больше, чем в остальном мире. При этом по количеству загрузок Китай отстаёт — игроки из КНР скачали игру всего 3,49 млн раз, а в остальном мире количество загрузок превысило отметку 20 млн.

В начале августа стало известно, что Diablo Immortal привела к приросту пользователей игр Blizzard. В недавнем отчёте за второй квартал этого года компания заявила, что в их тайтлы активно играют 27 млн человек, а в первом квартале их количество составляло 22 млн.