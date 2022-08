Запуск Diablo Immortal остановил спад популярности игр Blizzard впервые за несколько лет

Последние несколько лет число активных игроков у Blizzard постоянно уменьшается, но запуск Diablo Immortal прервал эту тенденцию.

Согласно отчёту за второй квартал 2022 года, Blizzard насчитала в своих играх 27 млн пользователей, а в первом их было 22 млн. При этом выручка по сравнению с прошлым годом снизилась на 7% и составила $ 401 млн. Это объясняют релизом Burning Crusade Classic в июне 2021-го.

Несмотря на рост числа игроков, цифры всё ещё далеки от показателей прошлых лет. В конце 2020 года Blizzard сообщала о 29 млн активных пользователей, в конце 2019-го их было 32 млн, а в конце 2018-го — 35 млн.

Количество игроков у всей Activision Blizzard также упало – до 361 млн, что меньше на 12%, чем в том же периоде прошлого года. Компания отметила, что ожидает роста прибыли в четвёртом квартале 2022-го. Вероятно, на это повлияет запуск Call of Duty: Modern Warfare 2, Warzone 2, World of Warcraft: Dragonflight, Wrath of the Lich King Classic и Overwatch 2 до конца года.