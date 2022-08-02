Запуск Diablo Immortal остановил спад популярности игр Blizzard впервые за несколько лет

Последние несколько лет число активных игроков у Blizzard постоянно уменьшается, но запуск Diablo Immortal прервал эту тенденцию.
Согласно отчёту за второй квартал 2022 года, Blizzard насчитала в своих играх 27 млн пользователей, а в первом их было 22 млн. При этом выручка по сравнению с прошлым годом снизилась на 7% и составила $ 401 млн. Это объясняют релизом Burning Crusade Classic в июне 2021-го.
Несмотря на рост числа игроков, цифры всё ещё далеки от показателей прошлых лет. В конце 2020 года Blizzard сообщала о 29 млн активных пользователей, в конце 2019-го их было 32 млн, а в конце 2018-го — 35 млн.
Количество игроков у всей Activision Blizzard также упало – до 361 млн, что меньше на 12%, чем в том же периоде прошлого года. Компания отметила, что ожидает роста прибыли в четвёртом квартале 2022-го. Вероятно, на это повлияет запуск Call of Duty: Modern Warfare 2, Warzone 2, World of Warcraft: Dragonflight, Wrath of the Lich King Classic и Overwatch 2 до конца года.
- 2 августа 2022
-
15:56
-
15:51
-
15:06
-
14:59
-
14:55
-
14:45
-
14:11
-
13:58
-
13:51
-
13:24
-
13:10
-
12:44
-
11:59
-
11:26
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
09:40
-
00:28
- 1 августа 2022
-
23:39
-
22:48
-
21:41
-
20:50
-
20:31
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:12
-
18:02
-
17:31
-
16:59
-
16:20
-
16:02