У Halo Infinite много новых проблем

В апреле этого года студия 343 Industries заявляла о планах по выпуску локального и онлайн-кооперативного режима в Halo Infinite в августе. Но сегодня разработчики в своём блоге сообщили, что им пришлось отменить сплит-скрин, а онлайн-кооператив появится только в ноябре.
По словам команды 343 Industries, им пришлось отказаться от добавления локального кооператива, чтобы сосредоточить все ресурсы на развитии шутера. Разработчики отметили, что бета-версия режима «Кузница», в котором игроки смогут создавать собственные карты, станет доступна 8 ноября, в этот же день им откроется доступ к онлайн-кооперативу и двум новым мультиплеерным локациям — Detachment и Argyle.
Осенне-зимняя дорожная карта Halo Infinite
При этом студия также неожиданно для всех отложила выпуск третьего сезона на четыре месяца — с ноября на март. Вместо этого пройдёт специальное событие с небольшим боевым пропуском и некоторыми нововведениями. Невероятно низкая частота выпуска контента у шутера пугает фанатов.
Мы благодарны сообществу за энтузиазм и терпение.
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