Valve официально делает новые Half-Life

Геймдизайнер и продюсер Valve Грег Кумер в недавнем интервью изданию Famitsu рассказал, что компания не забросила игры. По его словам, команда Valve сейчас разрабатывает сразу несколько новых проектов. О каких именно тайтлах идёт речь, пока неизвестно.

Разработка игр очень важна для Valve. Я не знаю точных цифр, но процент сотрудников, вовлечённых в разработку игр, высок.

Кумер также отметил, что Valve не забыла и о Half-Life — компания планирует активно развивать культовую франшизу. Топ-менеджер не стал объяснять, идёт ли речь о новых играх или других медийных продуктах, подчеркнув, что об этой знаменитой вселенной ещё есть, что рассказать. Продюсер добавил, что мечтает поучаствовать в создании новой части Portal.

Нам есть, что сказать о мире Half-Life. Вышедшая в 2020-м Alyx — знак того, что Valve ещё есть что рассказать об этой вселенной.

Недавно стало известно, что Steam Deck — далеко не последний портативный ПК от Valve. Компания планирует развивать операционную систему Steam OS и выпускать новые поколения Steam Deck.