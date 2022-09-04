Valve официально делает новые Half-Life

Геймдизайнер и продюсер Valve Грег Кумер в недавнем интервью изданию Famitsu рассказал, что компания не забросила игры. По его словам, команда Valve сейчас разрабатывает сразу несколько новых проектов. О каких именно тайтлах идёт речь, пока неизвестно.
Разработка игр очень важна для Valve. Я не знаю точных цифр, но процент сотрудников, вовлечённых в разработку игр, высок.
Кумер также отметил, что Valve не забыла и о Half-Life — компания планирует активно развивать культовую франшизу. Топ-менеджер не стал объяснять, идёт ли речь о новых играх или других медийных продуктах, подчеркнув, что об этой знаменитой вселенной ещё есть, что рассказать. Продюсер добавил, что мечтает поучаствовать в создании новой части Portal.
Нам есть, что сказать о мире Half-Life. Вышедшая в 2020-м Alyx — знак того, что Valve ещё есть что рассказать об этой вселенной.
Недавно стало известно, что Steam Deck — далеко не последний портативный ПК от Valve. Компания планирует развивать операционную систему Steam OS и выпускать новые поколения Steam Deck.
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