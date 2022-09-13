В Ubisoft отказываются работать над Assassin's Creed про Японию

Издание TheGamer опубликовало материал, посвящённый Assassin's Creed Red. Дело в том, что некоторые сотрудники Ubisoft Quebec не хотят работать над игрой, поскольку креативным директором тайтла выступает Джонатан Дюмон.
Ещё в 2020 году Дюмона обвиняли в домогательствах и харассменте. Особенно это касалось женщин и новых сотрудников. По словам одного из работников, именно из-за Дюмона многие покинули Ubisoft, поскольку мужчина создавал атмосферу, в которой банально было страшно находиться из-за своего гнева.
Дюмон был причиной ухода многих моих коллег. Будь то из-за сексуальных домогательств, унижения, страха перед ним или из-за его плохого настроения. Его вспышки создали атмосферу страха, про которую знали, но долгое время никак не реагировали.
К тому же этот сотрудник заявил, что Дюмон попытался понять свои ошибки и улучшить ситуацию, но о его поступках до сих пор все помнят. Ранее глава Ubisoft Ив Гиймо подчеркнул, что компания активно борется с теми, кто нарушает её имидж и создаёт неприятную атмосферу для работы.
Assassin's Creed Red представляет собой экшен-RPG в духе «Истоков», «Одиссеи» и «Вальгаллы», но в сеттинге феодальной Японии. Когда выйдет игра, неизвестно.
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