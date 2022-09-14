Приложение Xbox на ПК научили показывать время прохождения каждой игры

Microsoft обновила приложение Xbox на ПК. Теперь оно поддерживает HowLongToBeat — эта система умеет собирать данные об играх. Пользователи могут видеть, сколько времени потребуется на прохождение того или иного тайтла или отдельных его режимов — например, сюжета и побочных заданий.

Через Xbox на ПК игроки могут добавлять в HowLongToBeat и собственную статистику. Microsoft также сократила время загрузки приложения на 15% и добавила в описание игр больше информации, ускорив процесс их поиска и улучшив общую производительность приложения.

Директор по управлению продуктом в группе взаимодействия с игроками и платформой Xbox Джейсон Бомонт заявил, что компания продолжит развивать приложение на ПК.

Мы стремимся продолжать улучшать производительность и надёжность приложения. С последним обновлением оно запускается на 15% быстрее. Мы также внесли некоторые исправления для улучшения общей отзывчивости.

На прошлой неделе Microsoft начала тестировать обновлённый домашний экран для консолей Xbox. Для улучшения интерфейса компания привлекла членов программы Insiders.