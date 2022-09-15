Blizzard представила новую героиню Overwatch 2 — Кирико
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Во время Tokyo Game Show разработчики Overwatch 2 показали геймплейный трейлер за нового персонажа шутера — девушку по имени Кирико. Ранее в сеть слили короткометражку с ней.
В ролике можно увидеть игровой процесс за Кирико. Героиня пополнит ряды персонажей поддержки, она сможет лечить своих союзников и телепортироваться на короткие расстояния. Ещё Кирико будет достаточно ловкой, чтобы забираться на стены, прямо как Гэндзи и Хандзо. В конце ролика можно увидеть и ультимативную способность героини. Судя по всему, она будет призывать синий дух волка, усиливающий союзников.
Релиз Overwatch 2 состоится уже 4 октября на всех актуальных платформах. Шутер будет условно-бесплатным, в нём будет боевой пропуск.
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