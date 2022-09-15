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Новые герои, крутые скины и значки — детали боевого пропуска Overwatch 2

Blizzard раскрыла детали боевого пропуска Overwatch 2
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Следом за геймплейным трейлером новой героини Overwatch 2 разработчики из Blizzard выпустили трейлер, посвящённый первому сезону поддержки шутера. В ролике можно увидеть детали боевого пропуска и другие подробности.

Из ролика стало понятно, что двух новых героев, Соджорн и Королеву Джанкертауна дадут всем бесплатно, а вот Кирико сразу получат только владельцы первой Overwatch, остальные смогут получить героиню через боевой пропуск.

Что же будет в самом боевом пропуске?

  • Большое количество косметических предметов, включая граффити, эмоции и многое другое
  • Эпические и легендарные скины для персонажей
  • Значки для украшения профиля

А ещё с 25 октября по 8 ноября в Overwatch 2 пройдёт бесплатный и ограниченный по времени ивент. Релиз Overwatch 2 состоится уже 4 октября на всех актуальных платформах. Шутер будет условно-бесплатным.

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