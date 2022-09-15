Blizzard раскрыла детали боевого пропуска Overwatch 2

Следом за геймплейным трейлером новой героини Overwatch 2 разработчики из Blizzard выпустили трейлер, посвящённый первому сезону поддержки шутера. В ролике можно увидеть детали боевого пропуска и другие подробности.

Из ролика стало понятно, что двух новых героев, Соджорн и Королеву Джанкертауна дадут всем бесплатно, а вот Кирико сразу получат только владельцы первой Overwatch, остальные смогут получить героиню через боевой пропуск.

Что же будет в самом боевом пропуске?

Большое количество косметических предметов, включая граффити, эмоции и многое другое

Эпические и легендарные скины для персонажей

Значки для украшения профиля

А ещё с 25 октября по 8 ноября в Overwatch 2 пройдёт бесплатный и ограниченный по времени ивент. Релиз Overwatch 2 состоится уже 4 октября на всех актуальных платформах. Шутер будет условно-бесплатным.