Blizzard раскрыла детали боевого пропуска Overwatch 2
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Следом за геймплейным трейлером новой героини Overwatch 2 разработчики из Blizzard выпустили трейлер, посвящённый первому сезону поддержки шутера. В ролике можно увидеть детали боевого пропуска и другие подробности.
Из ролика стало понятно, что двух новых героев, Соджорн и Королеву Джанкертауна дадут всем бесплатно, а вот Кирико сразу получат только владельцы первой Overwatch, остальные смогут получить героиню через боевой пропуск.
Что же будет в самом боевом пропуске?
- Большое количество косметических предметов, включая граффити, эмоции и многое другое
- Эпические и легендарные скины для персонажей
- Значки для украшения профиля
А ещё с 25 октября по 8 ноября в Overwatch 2 пройдёт бесплатный и ограниченный по времени ивент. Релиз Overwatch 2 состоится уже 4 октября на всех актуальных платформах. Шутер будет условно-бесплатным.
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