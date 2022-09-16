Ethereum больше нельзя добыть с помощью видеокарт. Полная победа над майнерами?

15 сентября одна из самых популярных криптовалют Ethereum прошла процедуру «слияния». Она перешла из модели Proof-of-Work на куда более экологичную Proof-of-Stake. Самым главным изменением стало то, что «Эфир» больше нельзя добывать с помощью потребительских видеокарт, — аналитики считают, что из-за этого во всём мире значительно сократится энергопотребление, ведь многие криптофермы состояли из десятка мощных видеокарт, работая 24 часа в сутки.
Тем временем на вторичных рынках стали появляться всё больше и больше мощных видеокарт: GeForce RTX 3090 и RTX 3080, а также самые производительные графические чипы от AMD. Судя по всему, майнеры потихоньку избавляются от избытка устройств, ведь в нынешних условиях майнинг станет куда менее прибыльным бизнесом.
Интересно, что после перехода на модель Proof-of-Stake курс Ethereum потихоньку начал падать: если в начале недели он колебался в районе 110 тыс. рублей, то на момент публикации заметки его стоимость упала до 87 тыс. рублей.
Курс Ethereum за последнюю неделю
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