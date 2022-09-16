Автор Call of Duty опасается, что поглощения уничтожат весь креатив в игровой индустрии

Создатель Medal of Honor, Call of Duty, Titanfall и Apex Legends Винс Зампелла заявил, что слияния и поглощения игровых компаний в 2022 году стали важной тенденцией. Ветеран индустрии видит в ней как положительные, так и отрицательные стороны.

По его словам, благодаря тому, что студии берут под крыло большие издательства и компании, у них появляется возможность реализовать дорогие проекты и больше зарабатывать. При этом, по мнению Зампеллы, у таких разработчиков может просесть креативность и творческий потенциал.

Нам нужно быть осторожными, чтобы не подавить креативность. Большие франшизы — это здорово, потому что в их рамках вы можете делать то, что никогда не сможете как независимый разработчик. Но что мы оставляем после себя?

Зампелла основал компанию Respawn Entertainment после увольнения из Infinity Ward. Он хорошо знает, что такое переход в состав большой корпорации. После выпуска игры Titanfall его студию приобрела Electronic Arts. Сейчас Винса назначили главным по развитию бренда Battlefield.

В 2022 году Take-Two купила Zynga за $ 12,7 млрд, а Sony приобрела Bungie за $ 3,6 млрд. Microsoft пытается поглотить Activision Blizzard за рекордные $ 68,7 млрд, но сделка ещё не одобрена.