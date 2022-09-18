Стартует новый сезон Fortnite — со Спайдер-Гвен и Хромом

Стали известны подробности четвёртого сезона третьей главы Fortnite, который уже стартует. Он называется «Дивный мир» (Paradise). Теперь на острове стал распространяться Хром — это загадочное вещество, которое можно использовать как оружие, а также обращать в него объекты, в том числе и себя.

Теперь игроки смогут использовать в бою хромовую бомбу. Если кинуть её на какую-либо стену, то боец сможет проходить сквозь неё.

Хромовая бомба

Если игрок бросит хромовую бомбу себе под ноги, то он облачится в хромовую броню, которая даёт временную неуязвимость к огню. А при ускорении боец превращается в сгусток, который умеет делать рывки в воздухе, ускоряться на земле, а при столкновении с постройкой пролетать сквозь неё.

Фото: Боец в форме Хрома

Хром способен не только поглощать целые районы, но и создавать новые. При этом многие жители острова, испугавшись Хрома, решили «переехать» в воздушное пространство — теперь в игре есть Облачная обитель, с которой удобно начинать нападение и планировать действия. В обитель можно попасть с помощью специальной пусковой платформы, которая доступна практически в каждой части острова.

Пусковая плтформа

Также в Fortnite доступны хромовые автоматы и дробовики. Пушки можно найти в специальных хромовых сундуках. Оружие можно превратить в мифическое, для этого нужно чаще использовать его в бою, повышая его редкость.

Хромовый дробовик

Хромовый автомат

При этом в Fortnite осталось всё классическое оружие, включая охотничью снайперскую винтовку. Все стволы стали чуть мощнее, разработчики увеличили множитель обычного урона почти у каждого ствола.

В игру также добавили специальные ключи, которые открывают хранилища с добычей. Для открытия стандартного хранилища нужен один ключ, а для усиленных нужно два. Хранилища будут появляться на карте в виде замочной скважины, и их будут видеть те, кто раздобыл один или несколько ключей.

Ключ

Теперь игроки в Fortnite могут пользоваться специальными карманными бункерами. Чтобы использовать бункер, его нужно бросить на землю, в результате появится крепкое сооружение.

Карманный бункер

В боевом пропуске четвёртого сезона третьей главы Fortnite доступны Парадигма, Адепт, Грыззли и другие. На последней странице доступна героиня Marvel — Спайдер-Гвен.

Авторы также улучшили механику скольжения. Теперь игроки могут отталкивать противников, врезаясь в них по ходу скольжения.

Разработчики напомнили, что в игре нельзя использовать запрещённые устройства, которые дают преимущество. Сначала читеры будут получать предупреждение, в случае повторного использования их будут банить навсегда. В число таких устройств входят Cronus Zen и Cronus Max.