В 1000 лучших футболистов FIFA 23 вошли трое россиян

EA наконец открыла базу данных и объявила имена 1000 лучших игроков в FIFA 23. Как уже было известно ранее, лидером топа стал Карим Бензема с рейтингом 91. Но куда интереснее всего здесь показатели российских футболистов, которых в первой тысяче оказалось аж трое: лучшим отечественным футболистом уже который год становится Александр Головин (523-е место), следом идут Алексей Миранчук (792-е место) и Станислав Крицюк (921-е место).

Александр Головин (рейтинг 79) — 523-е место

Алексей Миранчук (рейтинг 78) — 792-е место

Станислав Крицюк (рейтинг 77) — 921-е место

Судя по всему, другие российские игроки из зарубежных лиг либо вовсе не попали в FIFA 23, либо не достигли рейтинга 76, необходимого для попадания в топ-1000.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания смогут начать играть на три дня раньше — 27 сентября.