В 1000 лучших футболистов FIFA 23 вошли трое россиян
Поделиться
EA наконец открыла базу данных и объявила имена 1000 лучших игроков в FIFA 23. Как уже было известно ранее, лидером топа стал Карим Бензема с рейтингом 91. Но куда интереснее всего здесь показатели российских футболистов, которых в первой тысяче оказалось аж трое: лучшим отечественным футболистом уже который год становится Александр Головин (523-е место), следом идут Алексей Миранчук (792-е место) и Станислав Крицюк (921-е место).
Александр Головин (рейтинг 79) — 523-е место
Алексей Миранчук (рейтинг 78) — 792-е место
Станислав Крицюк (рейтинг 77) — 921-е место
Судя по всему, другие российские игроки из зарубежных лиг либо вовсе не попали в FIFA 23, либо не достигли рейтинга 76, необходимого для попадания в топ-1000.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания смогут начать играть на три дня раньше — 27 сентября.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
20:15
-
20:10
-
19:50
-
18:59
-
18:17
-
17:32
-
17:09
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:52
-
14:10
-
13:34
-
12:33
-
01:30
-
01:13
- 17 сентября 2022
-
18:54
-
17:52
-
17:04
-
16:40
-
16:38
-
16:23
-
15:47
-
15:42
-
14:45
-
14:19
-
13:57
-
13:52
-
01:01
- 16 сентября 2022
-
21:57
-
21:19
-
20:47
-
20:09
-
20:00
-
19:33
Партнерский контент