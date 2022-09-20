Расписание выхода серий «Андора»

Завтра, 21 сентября, состоится премьера сериала «Андор» — шоу во вселенной «Звёздных войн», которое разворачивается за пять лет до событий фильма «Изгой-Один».

В первом сезоне будет 12 серий.

Расписание серий «Андора»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 21 сентября 2-я серия 21 сентября 3-я серия 21 сентября 4-я серия 28 сентября 5-я серия 5 октября 6-я серия 12 октября 7-я серия 19 октября 8-я серия 26 октября 9-я серия 2 ноября 10-я серия 9 ноября 11-я серия 16 ноября 12-я серия 23 ноября

«Андор» расскажет историю Кассиана Андора и покажет формирование Повстанцев с нового ракурса. Нас ждёт приземлённый взгляд на культовую вселенную — а ещё это первый сериал по Star Wars, который снимают в традиционных декорациях. Во многом поэтому он и выглядит так дорого и реалистично.

В ноябре начнутся съёмки второго и последнего сезона, который выйдет не раньше 2024 года. Финал сериала — начало фильма «Изгой-Один».

Трейлер сериала «Андор»