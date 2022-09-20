Расписание выхода серий «Андора»
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Завтра, 21 сентября, состоится премьера сериала «Андор» — шоу во вселенной «Звёздных войн», которое разворачивается за пять лет до событий фильма «Изгой-Один».
В первом сезоне будет 12 серий.
Расписание серий «Андора»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|21 сентября
|2-я серия
|21 сентября
|3-я серия
|21 сентября
|4-я серия
|28 сентября
|5-я серия
|5 октября
|6-я серия
|12 октября
|7-я серия
|19 октября
|8-я серия
|26 октября
|9-я серия
|2 ноября
|10-я серия
|9 ноября
|11-я серия
|16 ноября
|12-я серия
|23 ноября
«Андор» расскажет историю Кассиана Андора и покажет формирование Повстанцев с нового ракурса. Нас ждёт приземлённый взгляд на культовую вселенную — а ещё это первый сериал по Star Wars, который снимают в традиционных декорациях. Во многом поэтому он и выглядит так дорого и реалистично.
В ноябре начнутся съёмки второго и последнего сезона, который выйдет не раньше 2024 года. Финал сериала — начало фильма «Изгой-Один».
Трейлер сериала «Андор»
Комментарии
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