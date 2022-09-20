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«Андор»: 1-й сезон (2022) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий «Андора»
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Завтра, 21 сентября, состоится премьера сериала «Андор» — шоу во вселенной «Звёздных войн», которое разворачивается за пять лет до событий фильма «Изгой-Один».

В первом сезоне будет 12 серий.

Расписание серий «Андора»

ЭпизодДата выхода
1-я серия21 сентября
2-я серия21 сентября
3-я серия21 сентября
4-я серия28 сентября
5-я серия5 октября
6-я серия12 октября
7-я серия19 октября
8-я серия26 октября
9-я серия2 ноября
10-я серия9 ноября
11-я серия16 ноября
12-я серия23 ноября

«Андор» расскажет историю Кассиана Андора и покажет формирование Повстанцев с нового ракурса. Нас ждёт приземлённый взгляд на культовую вселенную — а ещё это первый сериал по Star Wars, который снимают в традиционных декорациях. Во многом поэтому он и выглядит так дорого и реалистично.

В ноябре начнутся съёмки второго и последнего сезона, который выйдет не раньше 2024 года. Финал сериала — начало фильма «Изгой-Один».

Трейлер сериала «Андор»

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