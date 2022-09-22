Сюжет ремейка Splinter Cell перепишут для современных игроков
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Ремейк Splinter Cell был анонсирован ещё в декабре 2021 года, а новые подробности стелс-экшена появились совсем недавно, благодаря опубликованной вакансии сценариста Ubisoft Toronto, которая и делает игру.
Судя по описанию вакансии, разработчики перепишут сюжет проекта, чтобы лучше соответствовать современной аудитории. О каких изменения в истории идёт речь, неизвестно, но сам факт уже зафиксирован.
Используя первую игру Splinter Cell в качестве основы, мы переписываем и обновляем историю для современной аудитории. Мы хотим сохранить дух и темы оригинальной игры, исследуя наших персонажей и мир, чтобы сделать их более аутентичными и правдоподобными.
Других деталей ремейка нет. Неизвестна даже примерная дата выхода.
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