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Microsoft выпустила масштабное обновление для Windows 11

Microsoft выпустила масштабное обновление для Windows 11
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Крупное обновления Windows 11 назвали 22H2. Благодаря ему пользователи операционной системы теперь могут перетаскивать ярлыки и файлы на панель задач — эту функцию просили добавить на релизе. Ещё разработчики перелопатили и улучшили навигацию «Проводника» и обновили его интерфейс. Они также усовершенствовали интерфейс «Диспетчера задач», добавив в него опцию «Режим эффективности», которая снижает нагрузку на систему.

Фото: Windows Blog

Разработчики переработали «Пуск», добавив в него три макета интерфейса и возможность создавать папки для закреплённых ярлыков. Не забыли улучшить Snap Layouts — теперь можно открывать меню с макетами привязки и перетаскивать окна в верхнюю часть экрана. Ещё добавили панель Controller Bar — с её помощью можно моментально запускать игры из приложения Xbox, присоединив геймпад к ПК. «Бар» также запускается с клавиатуры.

Snap Layouts

Snap Layouts

Фото: Windows Blog

Программисты не забыли и об улучшении игр в оконном режиме и усовершенствовали работу Auto HDR и VRR — эти функции раньше включались только на полном экране. Microsoft в общей сложности внесла в Windows 11 несколько десятков улучшений, а также изменила несколько настроек.

Обновление 22H2 доступно всем пользователям Windows 11.

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