В новом True Sight про российскую Team Spirit уже нашли несколько «ляпов»

Документальный фильм серии True Sight о победе Team Spirit на The International 2021 фанаты киберспорта ждали дольше обычного — если раньше лента Valve о финале главного турнира по Dota 2 выходила через четыре месяца после матча, то в этот раз на работу над ней затратили вдвое больше.

Несмотря на восемь месяцев трудов над True Sight: The International 2021 Finals, авторы фильма не смогли избежать ошибок при монтаже. К примеру, после пика второй карты показываются кадры со сценой, на которых видны экраны с драфтами — они записаны во время третьего сета, поэтому рядом с игроками изображены другие персонажи.

Кроме того, в некоторых моментах комментарии кастеров опережают события, которые происходят в матче, или наоборот — заметно отстают.

Оффлейнер Team Spirit Магомед Collapse Халилов при просмотре фильма на стриме был удивлён, как можно было допустить такую ошибку. Его тиммейт Мирослав Mira Колпаков в шутку предположил, что у Valve было «слишком мало времени, чтобы всё это смонтировать».