Источник: в Dead by Daylight снова пройдёт коллаборация с For Honor
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Судя по всему, скоро в Dead by Daylight пройдёт коллаборация с For Honor. Об этом сообщил аккаунт DBDLeaks. Также он отметил, что в следующей главе будет совершенно новая карта — из некоего нового мира.
Официально о коллаборации ещё не объявляли, однако были различные слухи о том, что новым убийцей в Dead by Daylight станет Рыцарь. Вероятно, именно из For Honor.
В следующей главе будет совершенно новая карта (из совершенно нового мира). Ах да, я забыл сообщить, что эта глава вдохновлена франшизой For Honor.
Ивент с For Honor уже проходил в 2021 году. Тогда авторы устроили тематическое хэллоуинское событие. Dead by Daylight доступна на всех платформах, включая Nintendo Switch, Android и iOS. Ещё игру раздавали в PS Plus.
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