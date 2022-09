Источник: в Dead by Daylight снова пройдёт коллаборация с For Honor

Судя по всему, скоро в Dead by Daylight пройдёт коллаборация с For Honor. Об этом сообщил аккаунт DBDLeaks. Также он отметил, что в следующей главе будет совершенно новая карта — из некоего нового мира.

Официально о коллаборации ещё не объявляли, однако были различные слухи о том, что новым убийцей в Dead by Daylight станет Рыцарь. Вероятно, именно из For Honor.

В следующей главе будет совершенно новая карта (из совершенно нового мира). Ах да, я забыл сообщить, что эта глава вдохновлена франшизой For Honor.

Ивент с For Honor уже проходил в 2021 году. Тогда авторы устроили тематическое хэллоуинское событие. Dead by Daylight доступна на всех платформах, включая Nintendo Switch, Android и iOS. Ещё игру раздавали в PS Plus.