Команда BenchedHeroes не выступит на RMR-турнире к мэйджору по CS:GO
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Коллектив BenchedHeroes не будет принимать участия в отборочном турнире Road to Rio 2022: European RMR B к чемпионату мира по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом в соцсетях рассказал игрок команды Оуэн smooya Баттерфилд.
Причиной стали визовые проблемы — российский игрок BenchedHeroes Евгений Aunkere Карьят и его тиммейт Бугра Calyx Аркын из Турции не смогли оформить документы, которые разрешили бы им въезд в страны Евросоюза. Организаторы турнира разрешили коллективу сделать только одну замену, поэтому BenchedHeroes пришлось сняться с RMR-ивента.
Скорее всего, в списке участников команду заменит Illuminar Gaming из Польши, которая заняла седьмое место в открытой квалификации — первое из тех, что не давали возможности сыграть на RMR.
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