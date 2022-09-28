Intel объявила характеристики и дату старта продаж видеокарт Arc A770 и Arc A750

Intel объявила о том, что видеокарты Arc A770 и A750 поступят в продажу уже 12 октября. Рекомендованная стоимость Arc A770 составит $ 329 (около 19 тыс. рублей), о цене A750 пока не сообщают.

Характеристики Intel Arc A770

Графический процессор : ACM-G10 с 32 ядрами Xe

: ACM-G10 с 32 ядрами Xe Тактовая частота : в среднем 2,1 ГГц в зависимости от задачи

: в среднем 2,1 ГГц в зависимости от задачи Видеопамять : 8 или 16 ГБ GDDR6

: 8 или 16 ГБ GDDR6 Разрядность шины памяти : 256 бит

: 256 бит Пропускная способность памяти : 560 Гбайт/с

: 560 Гбайт/с Блоки трассировки лучей : 32

: 32 Матричные XMX-движки : 512

: 512 Энергопотребление: 225 Вт

Характеристики Intel Arc A750

Графический процессор : ACM-G10 с 28 ядрами Xe

: ACM-G10 с 28 ядрами Xe Тактовая частота : в среднем 2,05 ГГц в зависимости от задачи

: в среднем 2,05 ГГц в зависимости от задачи Видеопамять : 8 ГБ GDDR6

: 8 ГБ GDDR6 Разрядность шины памяти : 256 бит

: 256 бит Пропускная способность памяти : 512 Гбайт/с

: 512 Гбайт/с Блоки трассировки лучей : 28

: 28 Матричные XMX-движки : 448

: 448 Энергопотребление: 225 Вт

Intel также опубликовала графики производительности Arc A770 — видеокарта обходит ближайшего конкурента в лице GeForce RTX 3060 практически во всех тестах. А с технологией XeSS, которая улучшает производительность, практически не влияя на качество картинки, разница становится ещё заметнее.

Тесты производительности A770 и RTX 3060 с RTX в разрешении 1080р