Intel объявила характеристики и дату старта продаж видеокарт Arc A770 и Arc A750
Поделиться
Intel объявила о том, что видеокарты Arc A770 и A750 поступят в продажу уже 12 октября. Рекомендованная стоимость Arc A770 составит $ 329 (около 19 тыс. рублей), о цене A750 пока не сообщают.
Характеристики Intel Arc A770
- Графический процессор: ACM-G10 с 32 ядрами Xe
- Тактовая частота: в среднем 2,1 ГГц в зависимости от задачи
- Видеопамять: 8 или 16 ГБ GDDR6
- Разрядность шины памяти: 256 бит
- Пропускная способность памяти: 560 Гбайт/с
- Блоки трассировки лучей: 32
- Матричные XMX-движки: 512
- Энергопотребление: 225 Вт
Характеристики Intel Arc A750
- Графический процессор: ACM-G10 с 28 ядрами Xe
- Тактовая частота: в среднем 2,05 ГГц в зависимости от задачи
- Видеопамять: 8 ГБ GDDR6
- Разрядность шины памяти: 256 бит
- Пропускная способность памяти: 512 Гбайт/с
- Блоки трассировки лучей: 28
- Матричные XMX-движки: 448
- Энергопотребление: 225 Вт
Intel также опубликовала графики производительности Arc A770 — видеокарта обходит ближайшего конкурента в лице GeForce RTX 3060 практически во всех тестах. А с технологией XeSS, которая улучшает производительность, практически не влияя на качество картинки, разница становится ещё заметнее.
Тесты производительности A770 и RTX 3060 с RTX в разрешении 1080р
Тесты производительности A770 с технологией XeSS
Комментарии
- 28 сентября 2022
-
14:09
-
13:56
-
13:45
-
13:43
-
13:38
-
13:08
-
13:03
-
12:39
-
12:24
-
11:48
-
11:15
-
10:48
-
10:20
-
09:55
-
09:36
-
02:13
-
00:10
- 27 сентября 2022
-
21:28
-
21:13
-
20:50
-
20:01
-
19:52
-
19:31
-
19:30
-
19:14
-
19:06
-
18:26
-
17:57
-
17:27
-
16:52
-
16:22
-
16:16
-
15:49
-
15:13
-
14:24
Партнерский контент