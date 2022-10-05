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Грудь под запретом. На Switch больше не дадут выпускать откровенные игры

Грудь под запретом. На Switch больше не дадут выпускать откровенные игры
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Представители издателя Gamuzumi, который специализируется на откровенных играх, заявили, что Nintendo ужесточила правила публикации игр в eShop. Теперь на площадке запрещены тайтлы с упором в эротику, где есть обнажённые женщины и оголённая женская грудь.

У нас есть подтверждение, что Nintendo запретила использовать в играх для Switch оголённую грудь без цензуры. По заверению Nintendo, непристойный контент может нанести ущерб всему бренду.

Nintendo отказались добавлять в eShop хентай-игры Elves Christmas Hentai Puzzle и Hot Tentacles Shoot от Gamuzumi. Компания пояснила, что издатель должен изменить свои игры так, чтобы они соответствовали новым требованиям площадки.

В Gamuzumi считают, что новые правила могут сильно пошатнуть положение и других издателей эротических игр, которых в индустрии немало. Представители Nintendo, в свою очередь, пока не дали по этому вопросу официальных комментариев.

Интересный факт — на Nintendo Switch доступна игра Hentai Uni, в ней можно увидеть обнажённых девушек. А слоган тайтла гласит, что в него «можно играть одной рукой».

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