Грудь под запретом. На Switch больше не дадут выпускать откровенные игры

Представители издателя Gamuzumi, который специализируется на откровенных играх, заявили, что Nintendo ужесточила правила публикации игр в eShop. Теперь на площадке запрещены тайтлы с упором в эротику, где есть обнажённые женщины и оголённая женская грудь.
У нас есть подтверждение, что Nintendo запретила использовать в играх для Switch оголённую грудь без цензуры. По заверению Nintendo, непристойный контент может нанести ущерб всему бренду.
Nintendo отказались добавлять в eShop хентай-игры Elves Christmas Hentai Puzzle и Hot Tentacles Shoot от Gamuzumi. Компания пояснила, что издатель должен изменить свои игры так, чтобы они соответствовали новым требованиям площадки.
В Gamuzumi считают, что новые правила могут сильно пошатнуть положение и других издателей эротических игр, которых в индустрии немало. Представители Nintendo, в свою очередь, пока не дали по этому вопросу официальных комментариев.
Интересный факт — на Nintendo Switch доступна игра Hentai Uni, в ней можно увидеть обнажённых девушек. А слоган тайтла гласит, что в него «можно играть одной рукой».
- 5 октября 2022
-
21:00
-
20:38
-
20:24
-
20:18
-
19:45
-
19:42
-
19:17
-
19:03
-
18:47
-
18:39
-
18:19
-
17:57
-
17:15
-
16:43
-
15:59
-
15:47
-
15:41
-
15:08
-
14:38
-
14:26
-
13:55
-
13:37
-
13:34
-
13:31
-
13:12
-
13:00
-
12:35
-
12:26
-
11:51
-
11:26
-
10:52
-
10:11
-
09:35
-
00:05
- 4 октября 2022
-
23:57