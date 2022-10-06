Google презентовала смартфоны Pixel 7, 7 Pro и смарт-часы Pixel Watch

Google представила свои новые смартфоны Pixel 7 и 7 Pro, а также первые в истории компании смарт-часы Pixel Watch.

Pixel 7 и 7 Pro получили чип Tensor G2, который работает на 4нм процессоре. Представители Google отметили, что этот чип на 60% быстрее выполняет задачи, связанные с машинным обучением.

Камеры в обоих смартфонах имеют функцию Photo Unblur, которая значительно повышает чёткость снимков, в том числе тех, что сделаны в тёмное время суток. А система Cinematic Blur добавляет эффект глубины резкости на снятые видео. Камеры также получили режим Macro Focus — он умеет делать чёткие снимки объектов на расстоянии до трёх сантиметров.

Оба смартфона имеют систему распознавания пользователя по лицу. При этом их оснастили и сканером отпечатка пальцев.

Стоимость Pixel 7 со 128 ГБ встроенной памяти составляет $ 599, а с 256 ГБ — $ 699. За Pixel 7 Pro со 128 ГБ памяти Google просит $ 899, с 256 ГБ — $ 999, а с 512 ГБ — $ 1099. Компания сегодня открыла предзаказы устройств на территории США.

Характеристики Pixel 7:

6,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц;

8 ГБ ОЗУ;

Три камеры — основная на 50 Мп, широкоугольная на 12 Мп и фронтальная на 10,8 Мп;

Емкость аккумулятора — 4355 мАч.

Google Pixel 7 Фото: Google

Характеристики Pixel 7 Pro:

6,7-дюймовый 120-герцевый экран с разрешением 3120х1440;

12 ГБ ОЗУ;

Четыре камеры — основная на 50 Мп, широкоугольная на 12 Мп, телефото на 48 Мп и фронтальная на 10,8 Мп;

Емкость аккумулятора — 5000 мАч.

Google Pixel 7 Pro Фото: Google

Pixel Watch оснащены уникальным защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Часы работают на процессоре Exynos 9110. Объём оперативной памяти устройства составляет 2 ГБ, а встроенной — 32 ГБ. Гаджет способен отслеживать пульс и уровень насыщения крови кислородом в течение дня, а также измерять ЭКГ. Ещё Pixel Watch в случае несчастного случая или ухудшения здоровья пользователя может вызвать службу спасения.

Продажи Pixel Watch стартуют 13 октября по рекомендованной цене $ 349 за версию без LTE и за $ 399 за модель с LTE.