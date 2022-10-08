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Разбираем новую NFS Unbound, проблемы Overwatch 2 и юбилей MK
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Прямой эфир с обсуждением игровых новостей, очереди в Overwatch 2, круглая дата серии Mortal Kombat, Головин и Dota 2

Разбираем NFS Unbound, проблемы Overwatch 2 и юбилей MK | Субботний стрим «Чемп.Play»
Большой вечерний стрим
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — и сегодня уже в четвёртый раз проводим большой вечерний стрим, где будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

  • анонс NFS Unbound;
  • очереди в Overwatch 2;
  • 30-летний юбилей Mortal Kombat;
  • Головина штрафуют за игру в Dota 2;
  • GTA 5 прошли почти без убийств за 1000 часов.

Смотрите прямой эфир в 19:00 мск по этой ссылке

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели. Следите за началом эфира на странице этой новости.

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