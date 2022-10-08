Разбираем NFS Unbound, проблемы Overwatch 2 и юбилей MK | Субботний стрим «Чемп.Play»
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — и сегодня уже в четвёртый раз проводим большой вечерний стрим, где будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:
- анонс NFS Unbound;
- очереди в Overwatch 2;
- 30-летний юбилей Mortal Kombat;
- Головина штрафуют за игру в Dota 2;
- GTA 5 прошли почти без убийств за 1000 часов.
Смотрите прямой эфир в 19:00 мск по этой ссылке
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