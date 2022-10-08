Разбираем NFS Unbound, проблемы Overwatch 2 и юбилей MK | Субботний стрим «Чемп.Play»

«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — и сегодня уже в четвёртый раз проводим большой вечерний стрим, где будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

анонс NFS Unbound;

очереди в Overwatch 2;

30-летний юбилей Mortal Kombat;

Головина штрафуют за игру в Dota 2;

GTA 5 прошли почти без убийств за 1000 часов.

Смотрите прямой эфир в 19:00 мск по этой ссылке

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