Новая Need for Speed вернёт славу великой гонки. EA взялась за голову

6 октября EA наконец-то представила Need for Speed Unbound — первую за три года новую NFS, созданием которой вновь занимается британская студия Criterion. Это создатели Burnout Paradise, NFS: Hot Pursuit (2010) и NFS: Most Wanted (2012).

Впервые за долгое время новая Need for Speed кажется чем-то по-настоящему самобытным, а не «очередной гоночной аркадой с реалистичным визуалом». Да, отличительная черта NFS Unbound — визуал. Но «под капотом» изменений тоже немало. Мы собрали все детали и рассказываем о грядущем возвращении культовой гонки.

Машины и сюжет

NFS Unbound останется верна движку Frostbite, однако за счёт отказа от PS4 и Xbox One разработчики решили полностью пересмотреть физику. Благодаря ставке на высокую кадровую частоту теперь управление машин полностью поменяется — автомобиль будет куда лучше ощущаться.

На PS5 и Xbox Series X игра будет работать в 4К при 60 FPS — это первая NFS за многие годы, которая будет работать на консолях при 60 FPS. Все последние части, кроме недавнего ремастера NFS: Hot Pursuit (2010), выдавали на консолях лишь 30 кадров.

Модель поведения машин называют «самой глубокой в серии», а разные машины действительно должны ощущаться по-разному. У каждой будут свои достоинства и недостатки, что придётся учитывать во время гонок. В целом гонку называют «тактической».

Need for Speed Unbound Фото: EA

Для Criterion было важно сделать полностью самодостаточную сюжетную кампанию. Именно поэтому одиночный режим существует полностью отдельно от мультиплеера — для него даже не требуется подключение к интернету, что для современной игры уже большая неожиданность. В целом онлайн здесь кажется именно дополнительным элементом, тогда как одиночный режим — главенствующий.

Завязка сюжета типична для NFS: автомагазин друзей разграбили, а протагонисту предстоит вернуть бесценную машину — для этого придётся победить в «главной уличной гонке». У каждого героя в истории есть собственная сюжетная арка, характер и, конечно, уникальный автомобиль.

Во время прохождения вы можете увидеть, как они гоняют по городу.

Звёздным гостем станет музыкант A$AP Rocky — он предстанет полноценным персонажем, которого заведут режимом Takeover Scene. В нём игрокам предстоит воевать за контроль над городом Лейкшор (привет, NFS: Carbon!).

A$AP Rocky в NFS Unbound Фото: EA

Гонки и взносы

При этом Criterion хочет, чтобы у игрока каждый раз было ощущение риска — именно для этого нужно всегда заплатить «взнос». Выиграли соревнование — заработали. Проиграли — потеряли деньги. Напрямую об этом не говорят, но, похоже, можно ставить даже машины.

Вам придётся выбирать, в каких гонках вы хотите участвовать и какие взносы вы считаете уместными.

При этом из NFS Rivals вернётся система сессий. Чем дольше вы непрерывно гоняете (не заезжаете домой или в гараж), тем больше денег и «жара» на персонаже. Это огромный риск, но чем выше риск, тем выше награда. Видимо, как и в NFS Rivals, если полиция поймает игрока с высоким уровнем «жара», он может потерять всё накопленное за сессию.

Need for Speed Unbound Фото: EA

Позволят делать ставки и на результаты самой гонки — к примеру, можно поставить на то, что определённый участник соревнования выступит хуже вас. Таким образом можно дополнительно заработать.

Это не большие ставки и награды за них соответствующие, это больше про эмоциональную связь с определёнными обитателями мира NFS Unbound.

Полиция

Ещё одним важным изменением NFS Unbound станет поведение полиции. Чем выше «жар» персонажа, тем больше внимания копов он привлекает, но в Criterion понимают, что многим может попросту не нравиться постоянно отвлекаться на полицию.

Для этого команда предусмотрела «настройку» внимание копов под себя. Как это конкретно реализовано, пока не совсем понятно, но уже говорят о возможности изучать полицейские радары и иметь возможность где-нибудь спрятаться.

Need for Speed Unbound Фото: EA

Вам предстоит выбрать стратегию против копа, который гонится за вами. Если вы хорошо разбираетесь, то можете без проблем ворваться в напряжённую погоню и успешно смыться. Но если вы ещё не разобрались, то вас поймают.

Онлайн

Мультиплеер обещают сделать в первую очередь удобным. По нажатию одной кнопки можно переключиться в онлайн — тут можно просто гонять по миру с друзьями, создавать заезды или запустить череду гонок без надобности постоянно ездить к началу заездов (это большая заноза у всех гонок в открытом мире).

Need for Speed Unbound Фото: EA

Новый стиль

Да, первое что бросается в глаза при взгляде на NFS Unbound — новый визуальный стиль, сочетающий реалистичность и мультипликацию. В Criterion его называют «граффити-стилем».

Разработчики уверены, что таким образом они могут одновременно снова сделать серию законодателем мод в индустрии и показать свою «мятежность». Вдобавок смесь визуальных стилей поможет дать игроку понять, что он ездит хорошо — если на экране много всякой визуальной мишуры, значит, всё отлично.

Это не только кажется чем-то очень в духе Need for Speed, чем-то уличным и городским, но и напрямую связанным с вашим мастерством. Тем, что не только красиво, но интуитивно и захватывающе.

Need for Speed Unbound Фото: EA

Будущее Need for Speed

NFS Unbound находится в разработке рекордные три года — и релиз станет лишь началом для гонки. Разработчики уже подтвердили планы по выпуску нового контента, но ничего конкретного о монетизации в EA не говорят. Эти детали раскроют позже.

Но NFS Unbound начало и для Criterion, ведь теперь гоночной франшизой вновь управляет эта именитая студия.

Мне кажется, что в последние годы серию недостаточно хорошо поддерживали, если сравнивать с другими жанрами или играми-сервисами. Мы планируем поддерживать жизнь в NFS Unbound и после выпуска.

К сожалению, попробовать новинку до релиза не дадут — EA не выпустит демоверсии и не будет проводить тестирование.

Сейчас Need for Speed Unbound действительно кажется игрой, разработчики которой успели переосмыслить суть жанра. Насколько в реальности слова разработчиков окажутся правдой, ещё предстоит узнать. До релиза остаётся совсем немного — меньше двух месяцев. Игра выйдет 2 декабря.