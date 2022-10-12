Владелец Rockstar уверен, что сделка Microsoft с Activision Blizzard пойдёт всем на пользу

Сделку между Microsoft и Activision Blizzard уже обсудили многие представители игровой индустрии. Одни считают, что от поглощения будет польза, другие, напротив, не видят в этом ничего хорошего.
Недавно своим мнением об этом поделился глава Take-Two (владеет Rockstar Games) Штраус Зельник. По его словам, сделка сыграет индустрии на руку, поэтому Take-Two не видит в ней ничего плохого.
Мы, безусловно, считаем, что это пойдёт на пользу Microsoft и самой отрасли. Это очень фрагментированный бизнес, в нём есть возможности для творчества. Microsoft — наш партнёр, и если сделка улучшит их положение, то это хорошо скажется и на нас.
Штрауса спросили, не беспокоится ли он о том, что после покупки Activision Blizzard компания Microsoft будет меньше интересоваться сторонними проектами и уделять внимание только собственным тайтлам. Судя по ответу, глава Take-Two за это не переживает.
В итоге всё будут решать потребители. Если мы сделаем хиты, это наш бизнес, люди будут с нами, никто не сможет отнять у нас это. Если Microsoft сосредоточена на собственном бизнесе, она захочет продвигать наиболее успешные проекты, к примеру, наши.
Если всё пойдёт по плану, то Activision Blizzard станет частью Microsoft до конца июня 2023 года. Сделку уже одобрили в Бразилии и Саудовской Аравии.
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