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В России снова продают Microsoft Office. Цены даже ниже прежнего

В России снова продают Microsoft Office. Цены даже ниже прежнего
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Как сообщают «Известия», в российских магазинах вновь появился офисный пакет «Microsoft 365», который исчез из ассортимента в конце марта. В частности, ПО представлено в AllSoft и Softline (были официальными партнёрами корпорации до того, как она поставила на паузу работу в РФ). Интересно, что сейчас подписка стоит дешевле, чем в начале марта: тогда за семейный пакет нужно было отдать 7400 рублей, а сейчас — 5951 рубль.

В техподдержке Softline сообщили, что вновь появившиеся лицензии — это официальные поставки компании Microsoft. В пресс-службе AllSoft заявили, что приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, однако в рамках действующих контрактов заказчики могут продлевать существующие лицензии с помесячной оплатой.

Как отмечает IT-эксперт Дмитрий Бевза, президент Microsoft заявляла, что продолжит работать в России с клиентами, не попавшими под международные санкции — в том числе со школами и больницами. Это не противоречит ни законодательству CША, ни официально декларируемой политике компании в отношении России, утверждает эксперт.

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