Microsoft закрывает старейший бренд Office
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Microsoft объявила о ребрендинге, в результате которого компания откажется от своего бренда Office, который существует уже почти 32 года. Это произойдёт в ноябре этого года — корпорация поменяет логотип сайта office.com и обновит все приложения офисного пакета для Windows и мобильных устройств. Теперь он будет называться Microsoft 365.
Microsoft 365 получит ряд новых функций и обновлённый дизайн. При этом программы Word, Excel, Outlook и PowerPoint компания переименовывать не будет. Несмотря на отказ от бренда Office, корпорация продолжит продавать его частным лицам в 2023 году. Дальнейшая судьба «Офиса» неизвестна.
Microsoft запустила Office 19 ноября 1990 года. В первую версию пакета входили всем известные Word, Excel и PowerPoint.
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