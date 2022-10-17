В России растёт число бракованных запчастей из Китая

Российские производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих из Китая. С конца февраля 2022 года доля брака увеличилась с 2% до 40%. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» на отечественном рынке.

По его мнению, это связано с прекращением сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнёрами — теперь компании ищут неофициальных поставщиков. Проблему подтверждает топ-менеджер крупного российского производителя. Он отметил, что неавторизованные поставщики не отвечают за качество чипов.

Как рассказал директор по производству и развитию F+ tech Евгений Кривошеев, в его практике наибольший процент брака связан с LCD-дисплеями. Для сборки смартфона требуется около 250 элементов, для сборки сервера – больше тысячи, а по внешнему виду определить качество компонентов сложно.

Как утверждает гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский, проблема касается лишь отдельных компаний, а не всей «железной» отрасли. Однако эксперты допускают, что проблема приведёт к росту цен на отечественное оборудование.