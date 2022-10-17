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Слух: дата выхода «Человека-паука 4» с Томом Холландом

Новый фильм про Человека-паука хотят выпустить летом 2024 года
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Следующий фильм про Человека-паука может выйти 12 июля 2024 года, о чём рассказал инсайдер известный MyTimeToShineHello. При этом дата может смениться, учитывая загруженность проектами Marvel в этот сезон, какие-то релизы отложат.

Сейчас в 2024 году Marvel планирует следующие релизы:

  • «Капитан Америка: Новый мировой порядок» — 4 мая 2024 года
  • «Громовержцы» — 26 июля 2024 года
  • «Блэйд» — 6 сентября 2024 года
  • «Дэдпул 3» — 8 ноября 2024 года.

Если «Человек-паук 4» действительно планируют выпустить в июле, то «Громовержцев» наверняка отложат (или сделают фильмом для Disney+). Кто будет снимать фильм — неизвестно. Вряд ли в кресло режиссёра вернётся Джон Уоттс, поскольку он занят «Фантастической четвёркой» — она выйдет 14 февраля 2025 года.

Последний фильм про Человека-паука вышел в декабре прошлого года и собрал в мировом прокате больше $ 1,9 млрд. Это один из самых успешных фильмов в истории и самый успешный кинорелиз за время пандемии.

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