Известная стримерша Amouranth хочет развестись с мужем-тираном

Недавно известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса удивила всех необычной новостью о своём замужестве. Девушка рассказала, что их с супругом отношения нельзя назвать здоровыми, поскольку муж постоянно оскорблял и угрожал девушке.

После той трансляции стримерша провела ещё одну и детальнее рассказала, что происходит в её жизни. Судя по словам Сирагусы, она планирует развестись с мужем. В данный момент девушка нуждается в эмоциональной и юридической поддержке.

Также Amouranth подчеркнула, что теперь снова сможет жить свободно без каких-либо ограничений. К примеру, девушка сможет не носить одежду с декольте, спать по восемь часов в день и смотреть телевизор. А ещё Amouranth восстановила доступ ко всем своим аккаунтам в социальных сетях.

В комментариях люди активно поддерживают девушку. На ситуацию обратили внимание даже те, кто не особо следил за жизнью стримерши. Люди желают ей поскорее вернуться к нормальной жизни и порвать все отношения с мужем.