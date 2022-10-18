Известная стримерша Amouranth хочет развестись с мужем-тираном

Недавно известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса удивила всех необычной новостью о своём замужестве. Девушка рассказала, что их с супругом отношения нельзя назвать здоровыми, поскольку муж постоянно оскорблял и угрожал девушке.
После той трансляции стримерша провела ещё одну и детальнее рассказала, что происходит в её жизни. Судя по словам Сирагусы, она планирует развестись с мужем. В данный момент девушка нуждается в эмоциональной и юридической поддержке.
Также Amouranth подчеркнула, что теперь снова сможет жить свободно без каких-либо ограничений. К примеру, девушка сможет не носить одежду с декольте, спать по восемь часов в день и смотреть телевизор. А ещё Amouranth восстановила доступ ко всем своим аккаунтам в социальных сетях.
В комментариях люди активно поддерживают девушку. На ситуацию обратили внимание даже те, кто не особо следил за жизнью стримерши. Люди желают ей поскорее вернуться к нормальной жизни и порвать все отношения с мужем.
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