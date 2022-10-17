У известной стримерши Amouranth есть муж — она пожаловалась на угрозы

Недавно известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса во время прямой трансляции неожиданно для всех заявила, что замужем. Притом о своём супруге стримерша отозвалась в отрицательном ключе.
По словам Сирагусы, с мужем у неё плохие отношения. Они часто ссорятся, а один раз супруг даже угрожал убить собак стримерши. Как отметила Amouranth, он «зашёл слишком далеко». Во время трансляции некоторые пользователи в чате на Twitch посоветовали девушке найти хорошего адвоката.
На записи со стрима ниже можно увидеть, как Сирагуса плачет и признаётся в том, что замужем. По её словам, она хотела проводить с мужем совместные трансляции, но сейчас сомневается, что это возможно.
Ранее стало известно, что аккаунт стримерши в OnlyFans попытались взломать. На нём находилось более $ 900 тыс. (около 56 млн рублей). Вывести деньги злоумышленнику не удалось.
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