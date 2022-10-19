Критики недовольны «Чёрным Адамом» с Дуэйном Джонсоном

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий фильма «Чёрный Адам», в котором главную роль исполнил Дуэйн Джонсон. Несмотря на зрелищные трейлеры, фильм, похоже, оказался не таким уж и хорошим. Критикам он резко не понравился.

На сайте Rotten Tomatoes у блокбастера всего 54% свежести, а количество баллов на Metacritic составляет 45 из 100. Конечно, это довольно низкие показатели для фильма такого калибра.

Фильм критикуют за скучный сюжет, некоторые нелепые сцены и за то, что это «типичный супергеройский фильм». Также критикам не понравились некоторые персонажи ленты. Больше всего похвалы получил Дуэйн Джонсон за исполнение главной роли. Все отмечают, что актёр справился прекрасно.

Автор рецензии из издания Screen Rant отметил, что любовь Джонсона к проекту была видна сразу.

«Чёрный Адам» не самый интересный супергеройский фильм. Тем не менее в ленте довольно убедительно представили нового персонажа. Джонсон работал над воплощением «Чёрного Адама» уже много лет, и его страсть к проекту сразу заметна.

А вот критику из Culture Mix фильм не понравился вовсе, а историю назвали тусклой.

«Чёрный Адам» — это не более чем мешанина высокобюджетных супергеройских клише с пустыми диалогами, забывчивым злодеем и тусклой историей.

«Чёрный Адам» выйдет 21 октября, но не в России.