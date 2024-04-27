Никаких изменений: блогер протестировал некстген-версию Fallout 4

Пару дней назад разработчики Fallout 4 из Bethesda выпустили некстген-версию игры. К примеру, на PS5 и Xbox Series появились графические режимы «Качество» и «Производительность», поддержка 60 FPS, а также повышенное разрешение рендеринга.

В связи с этим некоторые пользователи решили сравнить версии Fallout 4 для разных платформ с некстген-патчем и без. Как оказалось в итоге, увидеть отличия невооружённым взглядом практически невозможно.

Видео доступно на YouTube-канале GameXplain. Права на видео принадлежат GameXplain/Bethesda.

Блогер GameXplain сопоставил версию игру на PS5 в режиме «Производительности» и на PS4 Pro. Однако по ролику создаётся ощущение, будто разработчики не только забыли добавить текстуры с улучшенным разрешением, но и не повысили качество рендеринга.

Если наблюдать за игрой в динамике, то разница между версией для PS5 и PS4 Pro буквально нулевая. Единственное положительное изменение заключается в увеличенной кадровой частоте — на консоли нового поколения Fallout 4 выдаёт 60 FPS.