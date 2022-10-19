Разработчики Dota 2 открыли официальный русскоязычный канал The International в «Телеграм»
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Компания Valve запустила официальное сообщество чемпионата мира The International по Dota 2 в мессенджере «Телеграм». Канал ведётся на русском языке — там будут появляться все новости о стадии плей-офф турнира.
На момент публикации материала там опубликовано только два поста: приветственное сообщение и список комментаторов русскоязычной студии The International 2022.
Ранее авторы Dota 2 также открыли сообщество в соцсети «ВКонтакте». Пока контент дублируется из одного русскоязычного источника в другой — хотя в «Телеграм» закрыты комментарии и доступны только реакции.
Новость по темеValve открыла официальный аккаунт The International в России
Матчи плей-офф The International 2022 по Dota 2 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре. Участники турнира разыграют огромный призовой фонд, который уже превышает $ 16,5 млн.
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