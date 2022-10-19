Россия на втором месте по вкладу в призовой фонд The International 2022 по Dota 2

Аналитический портал Stratz опубликовал графики призового фонда The International 2022 по Dota 2, который формируется от процента продаж боевого пропуска. Первое место по вложениям занимают пользователи из Китая — около $ 9,3 млн. На втором месте Россия — $ 6,4 млн. Замыкает тройку США — $ 3,9 млн.

Фото: Stratz

При этом неясно, как именно велись подсчёты. Судя по всему, сайт отталкивался от информации пользователя в Steam, поэтому некоторые данные могут быть неверными. Однако как отметили аналитики, графики в целом похожи на правду. По крайней мере, в прошлые годы распределение было схожим. И это при том, что покупка Battle Pass в этом году стала намного сложнее.

Всего на момент публикации заметки боевым пропуском к The International 2022 владеют около 1,4 млн человек. Общий призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 тем временем составляет чуть более $ 16,5 млн.