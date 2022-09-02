Как купить боевой пропуск для Dota 2 в России — рассказываем в деталях

1 сентября Valve выпустила компендиум — боевой пропуск для Dota 2, посвящённый грядущему The International 2022. Игроки могут купить специальный предмет, который открывает доступ к внутриигровым бонусам, уникальным косметическим наборам и тематическим игровым режимам. В этом году стоимость боевого пропуска составляет 385 рублей. Как всегда, 25% от продаж Battle Pass идёт в призовой фонд главного турнира года.

Цены на разные типы боевого пропуска

Как купить Battle Pass для Dota 2 в России с помощью кошелька Steam

После ухода из России компаний VISA и MasterCard купить компендиум оказалось не так-то просто, однако кое-какие способы всё же есть. Для этого необходимо завести QiWI-кошелёк и переводить валюту оттуда прямо в Steam.

Создаём кошелёк на QIWI и вдобавок к рублёвому счёту открываем кошелёк в тенге. Переходим в правый верхний угол, открываем «Открыть счёт» и выбираем тенге. Делаем его основным.

Сайт QIWI

Пополняем рублёвый счёт с помощью карты или номера телефона и конвертируем рубли в тенге на нужную сумму. Когда деньги поступили на счёт, переходим во вкладку «Платежи», переходим в «Игры» и выбираем «Steam (Казахстан)».

Сайт QIWI

Здесь вводим логин Steam. Очень важно использовать не ник, а имя аккаунта — его можно посмотреть, нажав в правом верхнем углу Steam меню «Об аккаунте». Затем выбираем нужную сумму в тенге и отправляем платёж. Вскоре на аккаунте появится сумма в рублях, но она может оказаться немного меньше из-за конвертации и комиссии.

В красной рамке указан ваш никнейм

Для полного доступа к транзакциям необходимо будет подтвердить аккаунт в QIWI через «Госуслуги». Сделать это можно в настройках профиля в разделе «Лимиты». Нужный статус кошелька — «Основной».

После этого заходим в Dota 2 и покупаем боевой пропуск за деньги из кошелька Steam. Вы прекрасны!

Сторонние площадки

Если вы не хотите возиться с пополнением счетов с помощью QIWI, то можно обратиться к различным сайтам по продаже предметов в Dota 2. Покупка боевых пропусков на таких площадках обойдётся чуть дороже, чем напрямую в Steam, однако вам лишь придётся немного подождать, пока продавец подарит вам заветный компендиум.

Будьте крайне внимательны при посещении подобных ресурсов и перед покупкой обязательно читайте отзывы покупателей. Со стартом продаж в Сети наверняка появится множество мошеннических сайтов, поэтому обращайте внимание на домен сайта и, опять же, ознакомьтесь с обратной связью прошлых покупателей.

Вполне возможно, продавать компендиумы начнут какие-нибудь крупные отечественные компании, заслуживающие доверия. Так что если такой вариант появится, советуем в первую очередь обратить внимание на него.