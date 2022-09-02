Как купить боевой пропуск для Dota 2 в России — рассказываем в деталях

1 сентября Valve выпустила компендиум — боевой пропуск для Dota 2, посвящённый грядущему The International 2022. Игроки могут купить специальный предмет, который открывает доступ к внутриигровым бонусам, уникальным косметическим наборам и тематическим игровым режимам. В этом году стоимость боевого пропуска составляет 385 рублей. Как всегда, 25% от продаж Battle Pass идёт в призовой фонд главного турнира года.
Цены на разные типы боевого пропуска
Как купить Battle Pass для Dota 2 в России с помощью кошелька Steam
После ухода из России компаний VISA и MasterCard купить компендиум оказалось не так-то просто, однако кое-какие способы всё же есть. Для этого необходимо завести QiWI-кошелёк и переводить валюту оттуда прямо в Steam.
- Создаём кошелёк на QIWI и вдобавок к рублёвому счёту открываем кошелёк в тенге. Переходим в правый верхний угол, открываем «Открыть счёт» и выбираем тенге. Делаем его основным.
Сайт QIWI
- Пополняем рублёвый счёт с помощью карты или номера телефона и конвертируем рубли в тенге на нужную сумму. Когда деньги поступили на счёт, переходим во вкладку «Платежи», переходим в «Игры» и выбираем «Steam (Казахстан)».
Сайт QIWI
- Здесь вводим логин Steam. Очень важно использовать не ник, а имя аккаунта — его можно посмотреть, нажав в правом верхнем углу Steam меню «Об аккаунте». Затем выбираем нужную сумму в тенге и отправляем платёж. Вскоре на аккаунте появится сумма в рублях, но она может оказаться немного меньше из-за конвертации и комиссии.
В красной рамке указан ваш никнейм
- После этого заходим в Dota 2 и покупаем боевой пропуск за деньги из кошелька Steam. Вы прекрасны!
Сторонние площадки
Если вы не хотите возиться с пополнением счетов с помощью QIWI, то можно обратиться к различным сайтам по продаже предметов в Dota 2. Покупка боевых пропусков на таких площадках обойдётся чуть дороже, чем напрямую в Steam, однако вам лишь придётся немного подождать, пока продавец подарит вам заветный компендиум.
Будьте крайне внимательны при посещении подобных ресурсов и перед покупкой обязательно читайте отзывы покупателей. Со стартом продаж в Сети наверняка появится множество мошеннических сайтов, поэтому обращайте внимание на домен сайта и, опять же, ознакомьтесь с обратной связью прошлых покупателей.
Вполне возможно, продавать компендиумы начнут какие-нибудь крупные отечественные компании, заслуживающие доверия. Так что если такой вариант появится, советуем в первую очередь обратить внимание на него.
- 2 сентября 2022
-
01:13
- 1 сентября 2022
-
23:50
-
21:41
-
21:41
-
20:53
-
20:53
-
20:40
-
20:25
-
19:55
-
19:26
-
19:05
-
18:17
-
18:13
-
18:09
-
17:34
-
16:47
-
16:11
-
16:01
-
15:50
-
15:35
-
15:34
-
15:12
-
15:03
-
14:44
-
14:24
-
13:51
-
13:50
-
13:00
-
12:32
-
12:09
-
11:34
-
10:50
-
10:09
-
09:51
-
09:31