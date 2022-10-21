Microsoft разрабатывает аналог популярной утилиты CCleaner

Microsoft работает над приложением PC Manager — оно предназначено для повышения и оптимизации производительности ПК. Как и CCleaner, бета-версия PC Manager умеет управлять хранилищем и быстро завершать задачи, а также контролировать, какие приложения запускаются в Windows.
Фото: Microsoft
Большая часть функций PC Manager уже встроена в Windows, но новое приложение собрало их в одном удобном месте. Утилита может похвастаться отдельным разделом защиты браузера, который упрощает изменение браузеров по умолчанию.
Фото: Microsoft
В PC Manager есть и диспетчер хранилища — с него можно управлять приложениями или удалять те, которые редко используются. Также доступно доступна функция полной очистки ненужных файлов, а также сканирование для поиска больших файлов на жёстких дисках. А с помощью кнопки boost утилита способна очистить систему от всех временных файлов, что поможет освободит забитую память — это может быть полезно для пользователей старых ПК.
Открытая бета-версия PC Manager пока доступна на китайском сайте Microsoft. Когда приложение выйдет в нашем регионе, пока неизвестно. Утилита предназначена для Windows 10 и 11.
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