Microsoft разрабатывает аналог популярной утилиты CCleaner

Microsoft работает над приложением PC Manager — оно предназначено для повышения и оптимизации производительности ПК. Как и CCleaner, бета-версия PC Manager умеет управлять хранилищем и быстро завершать задачи, а также контролировать, какие приложения запускаются в Windows.

Фото: Microsoft

Большая часть функций PC Manager уже встроена в Windows, но новое приложение собрало их в одном удобном месте. Утилита может похвастаться отдельным разделом защиты браузера, который упрощает изменение браузеров по умолчанию.

Фото: Microsoft

В PC Manager есть и диспетчер хранилища — с него можно управлять приложениями или удалять те, которые редко используются. Также доступно доступна функция полной очистки ненужных файлов, а также сканирование для поиска больших файлов на жёстких дисках. А с помощью кнопки boost утилита способна очистить систему от всех временных файлов, что поможет освободит забитую память — это может быть полезно для пользователей старых ПК.

Открытая бета-версия PC Manager пока доступна на китайском сайте Microsoft. Когда приложение выйдет в нашем регионе, пока неизвестно. Утилита предназначена для Windows 10 и 11.