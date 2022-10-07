Как повысить производительность игр на Windows 11

В конце сентября стало известно, что новая версия Windows 11 сильно бьёт по производительности в видеоиграх. По большей части это затронуло владельцев видеокарт NVIDIA, однако и на работоспособность игр жаловались и другие.

Недавно Microsoft сделала публикацию на своём сайте, в которой рассказала, как избавиться от проблемы и повысить производительность игр на Windows 11. Для этого нужно отключить некоторые функции. Отмечается, что для решения проблемы нужно отключить «Целостность памяти» и VMP — это нужно делать на свой страх и риск.

Чтобы отключить функции, нужно нажать кнопку «Пуск» и ввести «Целостность памяти», а затем отключить функцию, как на скриншоте ниже. Ту же самую операцию нужно проделать и с VMP. После этого можно перезапустить ваш ПК.

Это должно помочь увеличить производительность в играх.