Как повысить производительность игр на Windows 11

В конце сентября стало известно, что новая версия Windows 11 сильно бьёт по производительности в видеоиграх. По большей части это затронуло владельцев видеокарт NVIDIA, однако и на работоспособность игр жаловались и другие.
Недавно Microsoft сделала публикацию на своём сайте, в которой рассказала, как избавиться от проблемы и повысить производительность игр на Windows 11. Для этого нужно отключить некоторые функции. Отмечается, что для решения проблемы нужно отключить «Целостность памяти» и VMP — это нужно делать на свой страх и риск.
Чтобы отключить функции, нужно нажать кнопку «Пуск» и ввести «Целостность памяти», а затем отключить функцию, как на скриншоте ниже. Ту же самую операцию нужно проделать и с VMP. После этого можно перезапустить ваш ПК.
Это должно помочь увеличить производительность в играх.
- 7 октября 2022
-
17:22
-
16:57
-
16:28
-
16:05
-
15:59
-
15:35
-
15:16
-
14:55
-
14:50
-
14:21
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:13
-
13:10
-
12:41
-
12:35
-
11:53
-
11:24
-
10:47
-
09:59
-
09:41
-
05:11
-
01:44
- 6 октября 2022
-
23:18
-
23:03
-
23:00
-
21:50
-
21:32
-
21:16
-
20:33
-
19:57