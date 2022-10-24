Второй сезон «Дома дракона» будет очень похож на «Игру престолов»

Первый сезон «Дома дракона» только завершился, а его создатели уже рассказывают о продолжении. Шоураннер Райан Кондал заявил, что второй сезон будет куда сильнее похож на середину «Игры престолов», когда зритель уже знает историю всех персонажей и наблюдает за суровым противостоянием между ними.

Мы доберёмся до зрелища. Но вы должны понять нюансы этих людей, прежде чем они будут брошены на войну. Второй сезон будет соответствовать ритму, который люди привыкли видеть в середине «Игры престолов». Но этот ритм будет оправданным, и зрители почувствуют всю драму, ведь они уже привыкли к персонажам.

Кондал добавил, что в продолжении будет место и юмору, которого практически не было в первом сезоне.

Производство второго сезона «Дома дракона» стартовало ещё до премьеры первого. Дата выхода продолжения пока неизвестна.