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«Activision уже давно хотела бесплатную Diablo». Автор Diablo 3 — об успехе Immortal

«Activision уже давно хотела бесплатную Diablo». Автор Diablo 3 — об успехе Immortal
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Бывший геймдизайнер серии Diablo Джей Уилсон рассказал о последствиях слияния Blizzard и Activision в 2007 году. По словам разработчика, Бобби Котик сразу заявил, что компании необходимо создать бесплатную Diablo, тем самым увеличив выручку с серии.

Heroes of the Storm была уничтожена встречами с Activision, на которых они постоянно говорили о конечном результате и как извлечь как можно больше выгоды из игры.

Diablo III всё это обошло стороной. Это была премиальная игра за деньги, однако большая часть разговоров об Immortal до моего ухода исходила исключительно от Activision. Они очень хотели увидеть условно-бесплатную Diablo, а я не хотел. Хотя к тому времени я всё равно уже не работал над серией.
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Как рассказал Уилсон, Blizzard всегда хотела быть студией «хороших парней», однако желания Activision в какие-то моменты перевешивали всё остальное. Из-за этого многие ведущие разработчики покинули легендарную компанию — они попросту не хотели работать над бесплатными играми с монетизацией.

Blizzard старалась быть студией хороших парней, которая делает всё в интересах игроков. Если мы просили с них деньги за что-то (и мы просили, это всё-таки бизнес), мы старались делать так, чтобы это была разумная сумма. И такой подход противоречил философии Activision.

Diablo Immortal вышла в июне 2022 года по условно-бесплатной модели распространения. Несмотря на всю критику фанатов, проект оказался невероятно прибыльным для Activision Blizzard. Недавно на новую модель перешла и Overwatch 2, которую также критикуют за многочисленные проблемы.

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