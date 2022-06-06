Донаты и ненависть Diablo Immortal: почему люди сейчас ругают игру

Diablo Immortal вышла, но все обсуждают только одно — монетизацию. В нашем обзоре игры мы уделили внимание нашумевшей проблеме, однако теперь решили поговорить про сложившуюся ситуацию в отдельном материале.

Сейчас в интернете абсолютно никого не интересует качество самой игры, которой лично мы в редакции остались очень довольны. Все хотят рассказать, насколько Blizzard и NetEase облажались с монетизацией и насколько они вытягивают деньги из игроков.

Даже новый мем появился: уже культовую фразу «У вас ведь у всех есть телефоны?» с BlizzCon 2018 переделали в «У вас ведь у всех есть кошелёк?»

Как мы отметили в обзоре, разработчики облажались с донатами — но в первую очередь не с собственной жадностью или плохой экономикой, а тем, как всё это выглядит и подаётся. Особенно поначалу игроку постоянно предлагают всевозможные «уникальные предложения» с ценностью в «800%».

Вдобавок к этому магазин переполнен вкладками и предложениями — купи то, купи сё. Большая проблема монетизации Diablo Immortal в том, что подавляющая часть предложений магазина — ненужная пустышка. Это изначально создаёт ощущение какого-то советского рынка с торгашами.

Причём тут Diablo Immortal в моём понимании даже на фоне популярных мобилок проигрывает — здесь слишком много бесполезного. Вместо условных пары-тройки систем монетизации сюда закинули с десяток без какой-либо фильтрации.

Известные мобильные хиты, наоборот, максимально упрощают монетизацию, но почему-то Diablo Immortal делает ровно так, как не надо.

+800% выгоды! +570% выгоды!!!

Поэтому вообще неудивительно, что вокруг игры сложился такой плохой сарафан — даже если бы донаты были бы самыми щадящими, то вот вся эта атмосфера «рыночного балагана» всё равно оставила бы многих недовольными и подняла всё это обсуждение.

Однако, к сожалению, к монетизации есть вопросы и кроме её «внешнего вида». Наибольшее внимание аудитории привлекла возможность покупать материалы для изготовления легендарных самоцветов и усиления для данжей, благодаря которым можно гарантированно получить легендарный самоцвет.

Вся монетизация крутится вокруг самоцветов.

Если с покупкой материалов всё в принципе прозрачно, то вот возможность покупать усиления всех прямо максимально разгневала. Тут мы будто бы повторяем историю со Star Wars: Battlefront 2. Нечто подобное также было с Mortal Kombat 11.

Так вот, вокруг Battlefront 2 прогремел настолько громкий скандал с лутбоксами (покупаешь коробку, и там находятся случайные предметы), что буквально вся индустрия отказалась от использования, а во многих странах всё ещё активно изучают негативное влияние такого типа монетизации.

Однако проблема лутбоксов Battlefront 2 была не в том, что они в принципе там были, а в том, что вокруг них строилась абсолютно вся игра. Даже прокачка. В итоге разработчики в силу возможностей постарались перестроить экономику, однако глобально это проблему не решило — проблема была не в донатах, а в механике.

Даже сейчас как таковые лутбоксы в игре остались — и через них происходит прокачка. Донатить нельзя, но прогресс всё ещё по факту сломан.

С Diablo Immortal ситуация похожая: да, вы можете за деньги приобрести усиления, однако шанс удачного выпада ничтожно мал. При этом усиления можно получить и без вложений, хоть на это и потребуется больше времени. В итоге проблема не конкретно в донате, а в том, что такая механика вообще существует.

Тут Blizzard умудрилась угодить в ещё один скандал: несколько месяцев студия уверяла, что ничего из экипировки не дадут купить за деньги, однако самоцветы по факту продаются — и это важная часть экипировки. Разработчики, по крайней мере, почему-то считают иначе в публичных высказываниях.

Те самые глифы с гарантированными самоцветами

Сыграв в Diablo Immortal порядка 20 часов, я бы в целом отметил, что для прохождения всей сюжетной кампании ни за что платить не придётся. Да, изредка вы упираетесь в надобность поднять уровень перед дальнейшим продвижением по истории, однако уровни в целом довольно быстро прокачиваются.

За пределами кампании даже на начальных этапах доступно много всего — пара режимов с данжами, рейд, заполнение бестиария (за него дают самые сочные бонусы), множество ежедневных заданий и так далее. Заняться всегда есть чем — а опыта совсем не жалеют.

Поэтому быстро пробежать кампанию без оглядки на другой контент не получится, но лично я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Даже раньше в какой-нибудь компьютерной или японской RPG часто бывало, что приходилось прокачиваться для дальнейшего продвижения по сюжету — противники становились слишком сильными. Сейчас же почему-то модно ругать любую игру, где есть преграды по уровням, даже если там нет донатов для ускорения прокачки.

И, кстати, да, в Diablo Immortal нельзя ускорить прокачку уровней.

Тут же игроки абсолютно бесплатно получают полноценную новую Diablo, которая даже по количеству контента одной сюжетной кампании превосходит номерные части. Что уж говорить про остальное.

При этом Blizzard и NetEase придётся переделывать монетизацию:

во-первых, половину предложений магазина точно надо убрать — там слишком много бесполезного барахла;

во-вторых, механику с возможностью платить за легендарные самоцветы безоговорочно надо пересмотреть;

в-третьих, система с тем, что донаты связаны только с конкретным персонажем, а не с учётной записью, просто ужасна. Если человек купил доступ к платному боевому пропуску, он должен иметь к нему доступ со всех персонажей на своей учётной записи. Это же касается и других покупок.

Это самые болезненные темы. Мне кажется, негатив вокруг микротранзакций Diablo Immortal сейчас достиг такого масштаба, что Blizzard просто не сможет себе позволить отмолчаться — ей не только придётся ответить на претензии, но и начать работать над исправлением ситуации.

Но игроки и блогеры также слишком перегибают. Монетизация не настолько ужасная, как её описывают. Ещё раз: вы без проблем можете пройти игру от начала до конца без каких-либо донатов. Новости в духе «надо заплатить 7 млн рублей» за полную прокачку — глупость.

Люди проводят десятки тысячи часов в Diablo 3, бесконечно прокачивая и прокачивая своего персонажа.

И в Diablo Immortal так же: суть ведь не в «максимальной прокачке», а в весёлом уничтожении бесконечных орд противников, благодаря чему можно получить лучшую экипировку, чтобы ещё эффективнее сражать ещё больше бесконечных орд врагов. Разве суть в бездумной «максимальной прокачке»? Нет ведь.

К сожалению, Diablo Immortal зачем-то даёт частично ускорить получение лучшей экипировки, однако это в первую очередь альтернатива — причём плохая. Разработчики дают возможность не играть, хотя суть как раз в том, чтобы играть и постепенно получать лучшую экипировку.

Вы получите ту же экипировку без денег, как и с донатами. Просто потратите на это меньше времени. Но ведь часть шарма Diablo в этих бесконечных забегах в попытке получить ту самую вещь, ведь так?

Diablo Immortal — отличная игра и отличная Diablo. Да, выбранные разработчиками методы монетизации вызывают вопросы, однако ситуацию уже раздули до каких-то немыслимых масштабов. В новинку прекрасно можно играть без вливания денег (да и в России это сделать куда труднее, так что...).

Если хотите попробовать Diablo Immortal, то у нас подготовлены отдельные материалы по каждой из платформ. Официально игра не вышла в России, поэтому перед запуском придётся сделать несколько простых шагов.