«Ждите с нетерпением». Оскар Айзек — о фильме по Metal Gear Solid

Оскар Айзек, исполнитель главной роли в будущей экранизации фильма по культовой серии Metal Gear Solid, поделился новой информацией о картине. Он всё ещё не готов назвать дату выхода или хотя бы дату начала съёмок, однако актёр часто думает об экранизации и призывает зрителей с нетерпением ждать фильм.

Мы хотим, чтобы фильм вышел. Ждите с нетерпением. Какой будет сюжет? В чём завязка? Что на кону? [...] Надеюсь, наша идея осуществится, потому что у экранизации большой потенциал. Это невероятная игра. Моя любимая.

Режиссёром адаптации Metal Gear Solid выступит Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»). За сценарий отвечает Дерек Коннолли («Мир Юрского периода»). Несмотря на практически готовую съёмочную команду, авторы до сих пор не знают, когда смогут приступить к съёмкам экранизации.