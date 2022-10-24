«Ждите с нетерпением». Оскар Айзек — о фильме по Metal Gear Solid
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Оскар Айзек, исполнитель главной роли в будущей экранизации фильма по культовой серии Metal Gear Solid, поделился новой информацией о картине. Он всё ещё не готов назвать дату выхода или хотя бы дату начала съёмок, однако актёр часто думает об экранизации и призывает зрителей с нетерпением ждать фильм.
Мы хотим, чтобы фильм вышел. Ждите с нетерпением. Какой будет сюжет? В чём завязка? Что на кону? [...] Надеюсь, наша идея осуществится, потому что у экранизации большой потенциал. Это невероятная игра. Моя любимая.
Режиссёром адаптации Metal Gear Solid выступит Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»). За сценарий отвечает Дерек Коннолли («Мир Юрского периода»). Несмотря на практически готовую съёмочную команду, авторы до сих пор не знают, когда смогут приступить к съёмкам экранизации.
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