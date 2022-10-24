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Генри Кавилл официально вернулся к роли Супермена

Генри Кавилл официально вернулся к роли Супермена
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Генри Кавилл в своих соцсетях официально объявил о возвращении к роли Супермена. Это произошло практически сразу после премьеры «Чёрного Адама», в котором актёр ненадолго появляется в роли Кларка Кента в нашумевшей сцене после титров.

Многие из вас уже в курсе, но я хочу объявить об этом официально. Я возвращаюсь к роли Супермена в киновселенной DC. То, что вы видели в «Чёрном Адаме» — лишь небольшой кусочек того, что грядёт. Спасибо за поддержку, и обещаю вам: ожидание того стоило.

К сожалению, Кавилл не рассказал, когда именно он полноценно вернётся к своей роли. Возможно, это случится уже в грядущем «Флэше» с Эзрой Миллером, после чего артист появится и в других, более важных для персонажа фильмах.

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