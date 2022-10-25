Microsoft жалеет, что Genshin Impact так и не вышла на Xbox

Genshin Impact — популярная игра, которая доступна на всех платформах, кроме Nintendo Switch и Xbox. По информации издания Reuters, Microsoft договаривалась с miHoYo по поводу выхода игры на консолях Xbox, но в итоге так ничего не срослось.

Отмечается, что в Xbox собирают команду для поиска китайских хитов. Компания даже готова инвестировать большие деньги в небольшие студии. По словам аналитика Даниэля Ахмада, китайские разработчики игр пытаются всегда получить конкурентное преимущество.

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Китайские разработчики игр пытаются стандартизировать свои инструменты разработки, создавать передовые производственные процессы, инвестировать в действительно масштабные команды. В конечном счёте это помогает им получить конкурентное преимущество для охвата широкой аудитории как с точки зрения географии, так и всех платформ.

В целом в Microsoft огорчены тем, что не смогли договориться с авторами Genshin Impact и выпустить игру на Xbox, потенциально потеряв много денег.