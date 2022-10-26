Gotham Knights продаётся хуже FIFA 23 в Британии

Gotham Knights не смогла обойти по продажам FIFA 23 на рынке Британии. Футбольный симулятор лидирует в британском чарте уже третью неделю подряд, при этом продажи тайтла просели на 19%. Недавно вышедший супергеройский экшен показал неплохой результат, расположившись на втором месте английского топа — 78% продаж игры приходятся на PS5, а 22% — на консоли Xbox. При этом игра идёт на консолях в 30 FPS и имеет технические шероховатости, которые, возможно, авторы скоро исправят.
В топ-3 британского чарта попала ещё одна новинка — тактическая стратегия Mario + Rabbids: Spark of Hope, которая вышла только на Nintendo Switch. Четвёртую строчку занимает гоночная аркада Mario Kart 8 Deluxe, которая фигурирует в британском топ-10 самых продаваемых игр с 2017 года. На пятом расположилась новая A Plague Tale: Reqiuem, а на шестом — популярная Persona 5 Royal.
Самые продаваемые игры в Британии в период с 16 по 22 октября:
- FIFA 23;
- Gotham Knights (новинка);
- Mario + Rabbids: Spark of Hope (новинка);
- Mario Kart 8 Deluxe;
- A Plague Tale: Reqiuem (новинка);
- Persona 5 Royal (новинка);
- Splatoon 3;
- Horizon Forbidden West;
- Nintendo Switch Sports;
- Animal Crossing: New Horizons.
На прошлой неделе в чарте Steam супергеройский экшен смог добраться лишь до восьмого места. А ролевое приключение Persona 5 Royal расположилось на третьей строчке.
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