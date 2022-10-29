Генри Кавилл покинет «Ведьмака» после нового сезона. Ему уже нашли замену

Начиная с четвёртого сезона «Ведьмака» Генри Кавилл оставит роль Геральта. Его заменит актёр Лиам Хемсворт, наиболее известный по «Голодным играх». Об этом сообщили Netflix и Кавилл в своих соцсетях.

Мой путь Геральта из Ривии был наполнен борьбой с монстрами и приключениями. Но, увы, в четвёртом сезоне я сложу свой медальон и мечи. Вместо меня мантию Белого Волка возьмёт на себя фантастический мистер Лиам Хемсворт.

Кавилл попрощался с героем и отметил, что Лиам Хемсворт обладает удивительной глубиной и зрителям будет приятно «погружаться» в него. Генри не объяснил, почему он больше не будет играть Ведьмака.

Лиам — добрый сэр. Этот персонаж обладает такой удивительной глубиной, что вам понравится погружаться в него и смотреть, находя в нём что-то удивительное.

Лиам Хемсворт Фото: Glamour

Хемсворт — давний поклонник вселенной «Ведьмака». Он заявил, что принять от Кавилла роль знаменитого охотника на нечисть — большая честь и ответственность. Лиам также отметил запоминающуюся игру Кавилла в образе Геральта.

Третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли выйдет в 2023 году. Актёр оставил Геральта, но недавно вернулся к роли Супермена. О своём возвращении к супергерою он рассказывал на этой неделе.