«Величайший Супермен всех времён»: Зак Снайдер — о возвращении Генри Кавилла к роли героя

Недавно Генри Кавилл объявил о возвращении к роли Супермена. Эта новость воодушевила фанатов DC, поскольку они ждали это событие много лет. Возвращение Супермена прокомментировал в том числе известный режиссёр Зак Снайдер.

По его словам, Генри Кавилл — «величайший Супермен всех времён». Самому постановщику хочется вновь поработать с актёром.

Мне не терпится поработать с тобой в будущем, и ты, конечно же, величайший Супермен всех времён.

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Кавилл ответил на слова Снайдера. Он поблагодарил режиссёра и назвал его прекрасным человеком. Еще Кавилл отметил, что Снайдер для него очень многое сделал.

Кто знает, возможно, Кавилл и Снайдер вновь поработают в будущем, но говорить об этом рано. Будущее Супермена пока туманно, однако на него точно уже строят большие планы.