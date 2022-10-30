Стали известны причины ухода Генри Кавилла из сериала «Ведьмак»

Netflix вчера шокировал всех новостью о том, что Генри Кавилл перестанет исполнять роль Геральта в сериале «Ведьмак». В четвёртом сезоне его заменит Лиам Хемсворт, брат Криса Хемсворта.
Как смогли разузнать журналисты Deadline, между Кавиллом и командой сериала не возникло никаких творческих конфликтов. Просто актёр решил покинуть проект, поскольку он занимал чрезмерно много его времени — ему было сложно заниматься и другими работами. Тем более сейчас он наконец-то смог вернуться к роли Супермена.
Отмечается, что у всей команды проекта был контракт на три сезона. Все остальные продлили его, однако Кавилл решил не делать этого. При этом между ним и всеми остальными сохраняются прежние отношения. Более того, СМИ отмечают, что у Кавилла изначально могли быть планы выйти из сериала до его завершения.
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